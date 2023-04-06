Узнали у синоптиков, какой будет погода в Иркутске 6 апреля 2023 Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Иркутске 6 апреля 2023 будет по-настоящему весенней. Воздух в городе сегодня прогреется до +6…+8 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 6 апреля 2023: прогноз на четверг

- Погода в Иркутске 6 апреля 2023 ожидается с переменной облачностью и без осадков, - добавляют метеорологи. – В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем ждем +6…+8 градусов.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, высокое – 731 миллиметр ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 6 апреля 2023 также прогнозируется с переменной облачностью и без осадков, небольшой мокрый снег выпадет разве что в Катангском и северо-восточных районах. Также в Приангарье немного ветрено, порывы до 14 м/с. Днем столбики уличных термометров по области покажут +5…+10, если небо затянут облака, похолодает до +1….-4 градусов.

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