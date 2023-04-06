В Иркутске потушили пожар в кафе на улице Партизанская ночью 6 апреля
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
В Иркутске ночью 6 апреля пожарные боролись с пламенем в кафе на улице Партизанская. Сообщение о пожаре пришло спасателям в 01.56. К месту тут же выдвинулись четыре пожарных расчета. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
- Из здания самостоятельно эвакуировались два человека, - говорят в ведомстве. – Пострадавших, погибших на данном пожаре нет.
Когда пожарные добрались до места назначения, огонь уже начал распространяться и на пристроенный вплотную магазин. Была угроза и для стоящих рядом зданий. Однако, избежать дальнейшего распространения пламени удалось избежать. В 03.15 пожар был взят в кольцо.
- Тушение осложнялось наличием многочисленных пристроев, обшитых металлом, с горючим пенопластом, - рассказывают спасатели. - Чтобы обнаружить и ликвидировать очаги, вскрывали обшивку строений. Было эвакуировано три пропановых баллона.
Итогом пожара стало уничтожение 180 квадратных метров кровли кафе и магазина. Причина пожара в данный момент устанавливается.
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