Вывоз зараженного леса в Китай предотвратили в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пиломатериалы с личинками вредителей едва не отправили в соседнюю страну. Вывоз зараженного леса в Китай предотвратили в Приангарье. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Специалисты осмотрели 0.8 кубометра древесного упаковочного материала хвойных пород и больше тысячи кубометров пиломатериалов сосны перед отправкой за рубеж.

- В образцах были найдены карантинные организмы - одна нежизнеспособная личинка малого черного елового усача, живая и 3 недееспособных личинки дровосека хвойного блестящегрудого, - говорят специалисты. – Эксперты Иркутского филиала Всероссийского центра карантина растений заражение подтвердили.

Данные вредители имеют карантинный статус не только в нашей стране, но также указаны в перечне карантинных объектов для Евразийского экономического союза. Отправка такой продукции была бы нарушением федерального закона, поэтому продукцию к вывозу не допустили.

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