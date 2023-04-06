Вывоз зараженного леса в Китай предотвратили в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Пиломатериалы с личинками вредителей едва не отправили в соседнюю страну. Вывоз зараженного леса в Китай предотвратили в Приангарье. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
Специалисты осмотрели 0.8 кубометра древесного упаковочного материала хвойных пород и больше тысячи кубометров пиломатериалов сосны перед отправкой за рубеж.
- В образцах были найдены карантинные организмы - одна нежизнеспособная личинка малого черного елового усача, живая и 3 недееспособных личинки дровосека хвойного блестящегрудого, - говорят специалисты. – Эксперты Иркутского филиала Всероссийского центра карантина растений заражение подтвердили.
Данные вредители имеют карантинный статус не только в нашей стране, но также указаны в перечне карантинных объектов для Евразийского экономического союза. Отправка такой продукции была бы нарушением федерального закона, поэтому продукцию к вывозу не допустили.
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