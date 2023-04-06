Прокуратура проконтролирует установление причины пожара в кафе в центре Иркутска Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Правоохранители подключились к расследованию на месте пожара, произошедшего ночью 6 апреля в центре Иркутска. Очевидцы позвонили в экстренные службы 01:56. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались два человека. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Прокуратура Кировского района поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин возгорания в кафе на улице Партизанская, - отметили в ведомстве. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере пожарной безопасности.

Напомним, вместе с заведением пламя охватило пристроенный вплотную магазин. Была угроза и для стоящих рядом зданий. Но дальнейшего распространения огня удалось избежать. В 03:15 его взяли в кольцо. Из помещений вынесли три газовых баллона. В деталях произошедшего разбираются дознаватели эксперты МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Парни говорили, что вместо ног у нас «копыта»: сестры-близнецы из Иркутска с редким диагнозом стали героинями телешоу. (подробности)

Обаятельный и чуткий, ему 32 и он... альфонс? Как красавчик из соцсетей вогнал в миллионные долги мать-одиночку и других жертв (подробности)

На обед - вареная картошка, вместо автобуса хожу с работы пешком: журналист из Иркутска начала эксперимент по проживанию на МРОТ. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08