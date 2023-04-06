Жители микрорайона Солнечный получили доступ к суперскоростному домашнему интернету. Фото: МТС

МТС расширила фиксированную сеть в Иркутске. Компания провела гигабитную сеть домашнего интернета в многоквартирные дома микрорайона Солнечный, где проживает более десяти тысяч человек.

Теперь жители большинства многоквартирных домов, расположенных на проспекте Маршала Жукова и по улице Байкальская микрорайона Солнечный, могут на высокой скорости просматривать и скачивать «тяжелый» контент сразу на нескольких устройствах даже в период пиковых нагрузок. Качество фиксированной связи МТС позволяет работать и учиться удаленно, смотреть фильмы и спортивные программы в высоком разрешении, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов.

Кроме того, у жителей Солнечного появилась возможность экономить на услугах связи, объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее свыше 200 каналов и доступ к онлайн-кинотеатру KION.

«Число одновременно используемых в доме цифровых устройств – смартфонов, ноутбуков, телевизоров с IP-ТВ постоянно растет. Поэтому для семей, где домочадцы параллельно скачивают тяжелый контент, смотрят фильмы в высоком качестве в онлайн-кинотеатрах, участвуют в вебинарах или играют в компьютерные игры на облачных серверах с минимальной задержкой, сверхбыстрый домашний интернет особенно актуален. Дополнительный бонус - подключив интернет в квартиру и мобильную связь единым пакетом, они могут сэкономить более 16 тысяч рублей в год», — отметил директор МТС Иркутской области Константин Зимин.

Ранее высокоскоростной домашний интернет МТС также стал доступен жителям Микрорайонов Первомайский, Университетский, микрорайона «Современник», «Южный парк», а также в жилых комплексах «Витязь», «Март», «Сарафановский» и других.

Для подключения к технологии FTTB абоненту необходим Wi-Fi роутер с пропускной способностью до 1 Гбит\с, а также техническая возможность подключения по конкретному адресу. Уточнить подробности и оставить заявку на подключение Иркутска могут на сайте МТС.