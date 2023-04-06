Ориентир на «Полюс»: золотодобывающая компания «Полюс Вернинское» помогает определиться с профессией

День карьеры. Фото: пресс-служба ИРНИТУ

День карьеры - традиционный проект университета, позволяющий студентам определиться с будущим местом работы. В этом году участие приняли 54 компании. Лидера золотодобычи Иркутской области - компанию «Полюс Вернинское» - представляла старший специалист по обучению и развитию персонала Ксения Уколова.

- Участие в событии принимали не только студенты самого университета, но и учащиеся машиностроительного колледжа и геологоразведочного техникума при ИРНИТУ. Далеко не все еще определились с будущим местом работы, и День карьеры - хорошая возможность познакомиться с потенциальными работодателями. Моей задачей было рассказать о «Полюсе», возможностях профессионального роста внутри компании, об условиях работы и бенефитах, предлагаемых при трудоустройстве, - рассказывает Ксения Уколова.

По словам Ксении, студенты проявляют большой интерес к компании «Полюс», так что на протяжении всей стендовой сессии звучало огромное количество вопросов. Многие студенты приняли участие в онлайн викторине от Вернинского и получили призы.

День открытых дверей. Фото: пресс-служба ИРНИТУ

Уже на следующий день в ИРНИТУ состоялся день открытых дверей для тех, кто только собирается стать студентом. Около 900 потенциальных абитуриентов посетили мероприятие.Специалист «Полюс Вернинского» приняла участие в презентации Института недропользования ИРНИТУ, которую провел директор института Алексей Шевченко.

- Я рассказывала о перспективах, открывающихся при получении горного образования, с точки зрения работодателя. В рядах слушателей были не только учащиеся школ, но и их родители, от которых, кстати, было больше всего вопросов, - продолжила Ксения Уколова.

Все участники получиликаталоги профессий золотодобывающей отрасли, чтобы было проще определиться с будущей профессией. К слову, сейчас на Вернинском работает более 100 выпускников ИРНИТУ. Компания и вуз в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве ведут различные совместные проекты. Так сотрудники компании регулярно повышают квалификацию в университете.