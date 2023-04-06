Подрядчику в четвертый раз продлевают контракт на строительство школы в поселке Мамакан

Местные жители, которые уже заждались школы, обратились в Народный фронт. Фото: Народный фронт.

Подрядчику «Домострой-Профи» в четвертый раз продлевают контракт на строительство школы в поселке Мамакан Бодайбинского район. Сейчас в ней уже могли учиться дети, ведь школу должны были сдать еще в октябре 2021 года. Но сроки откладывали из-за нарушения графика работ. Об этом сообщил Народный фронт в своих соцсетях.

- В конце прошлого года у компании, занимавшейся строительством школы, заблокировали счета, а в арбитражном суде началось рассмотрение дела о банкротстве, - рассказывают сотрудники фронта. - Мэр Бодайбинского района тогда заявил, что достраивать школу будет новый подрядчик, которого обещал выбрать в январе 2023 г. Однако в феврале вопреки законодательству, допускающему однократное изменение срока, контракт с застройщиком вновь продлен, теперь до 1 марта 2024 года. При этом стоимость объекта выросла на 21% до 469 млн. рублей.

Местные жители, которые уже заждались школы для своих детей, подали заявку в Народный фронт. Общественное движение, конечно, поддержало разгневанных людей. Чтобы разобраться в этом непростом деле, сотрудники фронта направили обращение в прокуратуру Приангарья.

- Мы не понимаем, почему подрядчик, с которым уже расторгали ранее в одностороннем порядке контракты на общую сумму более двух млрд руб. до сих пор не находится в реестре недобросовестных поставщиков, - пояснили в общественном движении.