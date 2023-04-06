В Иркутске на объездной Ново-Ленино 6 апреля 2023 года опрокинулась буровая установка Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте опрокидывания буровой установки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Сейчас инспекторы выясняют, почему произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 45-летний водитель грузовой машины не справился с управлением на развороте, - говорят в ведомстве.

Как итог, он снес разделительное ограждение и перевернулся. Мужчина, который управлял спецтехникой, не пострадал.

Ограничений по передвижению в связи с ДТП нет, движение транспортных потоков осуществляется в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что подрядчику в четвертый раз продлевают контракт на строительство школы в поселке Мамакан. Народный фронт направил обращение в прокуратуру Иркутской области. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.