Ветераны труда Иркутской области будут бесплатно отдыхать в санаториях раз в пять лет Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области внесли изменения в действующий порядок обеспечения ветеранов труда путевками на санаторно-курортное лечение. Согласно изменениям, теперь ветераны труда (как федерального, так и регионального уровней) смогут повторно встать на учет спустя пять лет после предыдущего получения путевки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев, - сказали в правительстве.

До этого ветеранов труда обеспечивали путевками только однократно. Сейчас в бюджете региона имеется более 75 миллионов рублей на эти цели, путевки смогут получить 2150 ветеранов труда.

Курс лечения – 14 дней. С начала 2023 года выдано почти 1000 путевок на оздоровление ветеранов, отметили в пресс-службе правительства региона.