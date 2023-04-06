Еще 133 жителя Иркутской области заболели коронавирусом к 6 апреля 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока что коронавирусная инфекция продолжает с нами идти рука об руку, каждый день Управление Роспотребнадзора сообщает о количестве новых случаев заражения этим заболеванием, госпитализаций в связи с осложнениями, а также смертей.

-По данным на 6 апреля, в Иркутской области подтверждено еще 133 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончался от коронавируса еще один житель региона, от сопутствующих заболеваний умерших нет, - говорят в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

С начала пандемии (с 2020 года) в регионе официально подтверждено 368 623 случая заражения коронавирусом, 8 910 смертей от заболевания и 987 - от сопутствующих. Выздоровело 363 228 человек.

Чтобы защитить себя от заболевания, в Роспотребнадзоре рекомендуют носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте и торговых центрах, пользоваться антисептиками, своевременно прививаться и ревакцинироваться.