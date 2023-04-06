Глава Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования родным погибших в Вихоревке. Фото: телеграм-канал Игоря Кобзева

В четверг, 6 апреля, в городе Вихоревка произошло смертельное ДТП. В столкновении автомобилей «ВАЗ» и «Газель» погибли две женщины. Как сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале, погибшие - сотрудницы межпоселенческой библиотеки Братского района. Они ехали в Усть-Илимск на семинар библиотечных работников.

- Удар был сильнейший. К сожалению, женщины погибли до приезда медиков. Остальные пострадавшие в аварии госпитализированы, - написал Кобзев.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелав сил, чтобы пережить утрату.

Тем, кто находится в медучреждении, губернатор пожелал выздоровления.

- Уверен, медики сделают всё возможное, - добавил он.

Ранее сообщалось, что известно, что «Газель» не являлась маршрутным такси, в салоне было установлено всего четыре кресла.