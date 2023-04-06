Экономический эффект ВЧНГ от реализации идей сотрудников превысил 1 млрд. рублей.

В 2022 году на ВЧНГ было инициировано 25 рационализаторских предложений от сотрудников. Фото предоставлено пресс-службой АО «Верхнечонскнефтегаз»

Компания «Верхнечонскнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») в 2022 году сэкономила более 1 млрд рублей при реализации программы повышения производственной эффективности. Благодаря рационализаторским предложениям и инновационным идеям сотрудников производственный процесс совершенствуется, уровень безопасности и экологичности деятельности предприятия постоянно растет. Работа с новаторствами в ВЧНГ ведется на постоянной основе, поскольку повышение эффективности производственных процессов - один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030».

Работать более эффективно в первую очередь помогают рационализаторские предложения от сотрудников.

Так, в 2022 году на предприятии было инициировано 25 рационализаторских предложений, 12 из них уже реализовано. Всего же в прошлом году реализовано 18 проектов, направленных на повышение эффективности производства. Экономический эффект от воплощения идей сотрудников вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и составил более 1 млрд рублей.

Рацпредложения в первую очередь касаются непосредственно производственного процесса. Например, одно из уже реализованных – установка крана шарового типа непосредственно на заводской манифольд (обвязку фонтанной арматуры) на Верхнечонском и Северо-Даниловском месторождениях. Благодаря этой технологии удалось значительно сократить время проведения операции и снизить трудозатраты оператора по добыче нефти и газа при подготовке фонтанной арматуры. Модернизация оборудования также позволила минимизировать потери жидкости и повысить уровень промышленной безопасности за счет минимального физического контакта оператора с фонтанной арматурой.

По другому проекту специалисты предприятия интегрировали элементы электронного управления в цепь запуска двигателя компрессора осушителя воздуха на азотной станции, что позволило сократить потребление энергии и увеличить ресурс оборудования. Как рассказал инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами Данил Руденко, работавший над этим проектом еще с двумя коллегами, к возможности модернизации пришли в процессе реализации мероприятий по импортозамещению – решили сделать так, чтобы все работало более эффективно и слаженно.

Данил Руденко с коллегами придумал, как улучшить работу азотной станции. Фото предоставлено пресс-службой АО «Верхнечонскнефтегаз»

- В компании «Верхнечонскнефтегаз» я работаю уже восемь лет, - рассказал Данил Руденко. - Это не первое рацпредложение, которое мы с коллегами внесли. Всего их восемь. Когда работаешь, видишь, что можно сделать, чтобы процесс был более эффективным. Обсуждаем, пробуем. Это интересная и достаточно творческая работа.

Предложения работников «Верхнечонскнефтегаза» касаются не только совершенствования технологических процессов, но и улучшения условий труда, повышения уровня промышленной и экологической безопасности. На предприятии рассматривают все предлагаемые инициативы и реализуют лучшие. Более того, работает специальная программа, поддерживающая инициативу от сотрудников, ведь именно людям, непосредственно занятым на производстве работ, первым приходят идеи, как сделать процесс более удобным с точки зрения безопасности и эффективности.

Отметим: АО «Верхнечонскнефтегаз» занимается разработкой Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения в Катангском районе - одного из крупнейших в Восточной Сибири, а также является оператором работ на лицензионных участках НК «Роснефть» в Иркутской области и Красноярском крае.