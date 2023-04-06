В Иркутской области арестовали обвиняемых в убийстве бывшего сотрудника полиции в 2010 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области арестованы обвиняемые в заказном убийстве бывшего сотрудника милиции в 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-Трем мужчинам предъявлено обвинение по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму, - говорят в следкоме.

По версии следователей, летом 2010 года в Братске совершили заказное убийство бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. Исполнители выстрелили в мужчину из пистолета с глушителем. Потом они сожгли труп мужчины и его авто.

За это они получили от заказчика убийства оплату в размере полутора миллиона рублей. Тогда следователи не смогли раскрыть преступление. Однако сейчас удалось выйти на след подозреваемых.

Как итог, сотрудники УФСБ отыскали подозреваемых в Иркутске, Новосибирске и Братске. Это трое мужчин в возрасте от 53 до 55 лет. Сейчас они находятся под стражей.

Установлен и заказчик убийства, его объявили в федеральный розыск.

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