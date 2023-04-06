Подрядчика предостерегли о недопустимости срыва сроков строительства школы в Иркутске
Фото: Олег ЗОЛОТО
Прокуратура Иркутска проверила исполнение законодательства в сфере реализации национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
-В 2021 году УКС Иркутска заключил контракт на строительство школы в Иркутске. Подрядчик должен был закончить строительство к декабрю 2022 года, однако сроки были сорваны. Тогда был согласован новый график. Сейчас прокуратура заметила отставание от него, - говорят в ведомстве.
Поэтому директор подрядной организации получил предостережение о недопустимости срыва сроков строительства. Ранее также было заведено административное дело по статье о бездействии, повлекшем неисполнение обязательств.
Надзорное сопровождение продолжается.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области арестовали обвиняемых в убийстве бывшего сотрудника полиции в 2010 году.