В ходе СВО 27 марта 2023 года скончался уроженец Усть-Кутского района Владимир Степанов. Фото: администрация Усть-Кутского района

Во время спецоперации погиб 47-летний житель Усть-Кута Владимир Степанов. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации в социальных сетях.

- 27 марта 2023 года при исполнении воинского долга во время специальной военной операции погиб ефрейтор Степанов Владимир, - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что мужчина любил свою страну. Проститься с ним можно будет в пятницу, 7 апреля, в 13.30. Прощание будет проходить в Свято-Успенском храме на улице Седова,35.

Власти также выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области арестовали обвиняемых в убийстве бывшего сотрудника полиции в 2010 году. После совершения убийства исполнители получили от заказчика 1,5 миллиона рублей. Сейчас заказчика убийства также определили, он объявлен в федеральный розыск.