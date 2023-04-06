В больницах и поликлиниках Иркутской области появились листы ожидания для записи к врачам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В больницах и поликлиниках Иркутской области появились листы ожидания при записи к врачам. Об этом в ходе прямого эфира 6 апреля 2023 года рассказал и. о. министра здравоохранения Алексей Шелехов.

-Если пациент понимает, что слоты записи на определенный период времени уже закрыты, он может внести свою заявку в лист ожидания. Если вдруг слот освободится, то на него попадает заявка из этого листа, ставится конкретное время, - говорит Шелехов.

С его слов, воспользоваться такой услугой могут как те, кто записывается на прием через call-центры и регистратуры больниц, так и те, кто предпочитает это делать через региональный интернет-портал.

Ранее сообщалось, что ветераны труда Иркутской области будут бесплатно отдыхать в санаториях раз в пять лет. До этого ветеранов труда обеспечивали путевками только однократно.