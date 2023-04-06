В Иркутской области 24-летний мужчина и 26-летняя женщина покупали машины, не оплачивая их Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области задержали молодую пару, которая приобретали авто, не оплачивая их. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, передает WEACOM.RU.

-Так, 24-летний мужчина и 26-летняя девушка находили объявления о продаже авто в интернете. Встречались с владельцами машин. Когда оформлялся договор купли-продажи, они показывали владельцу некий запрос о переводе денежных средств. Они уверяли, что деньги поступят в течение пяти дней, - говорят в полиции.

Безусловно, никаких денег никому не поступало, а молодые люди, завладев машиной, продавали потом ее по заниженной стоимости. Потом снова подыскивали варианты для реализации своей схемы.

Сумма ущерба на данный момент устанавливается.

Ранее сообщалось, что подрядчика предостерегли о недопустимости срыва сроков строительства школы в Иркутске.