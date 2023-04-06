Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 апреля 2023 13:25

Трех жителей Иркутской области задержали за кражу 900 ювелирных изделий на 20 миллионов

Двое из них уже имели судимость
Елена СИНИЦА
Трех жителей Иркутской области задержали за кражу 900 ювелирных изделий на 20 миллионов

Трех жителей Иркутской области задержали за кражу 900 ювелирных изделий на 20 миллионов

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области задержаны подозреваемые в кражах из ювелирных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицией задержаны трое мужчин, подозреваемых в хищениях драгоценностей, - прокомментировали в полиции.

По имеющимся данным, в январе 2023 года они ночью пробрались в ювелирный магазин в поселке Усть-Ордынский. Они отключили сигнализацию, взломали дверь и украли 900 украшений общей стоимостью в 20 миллионов рублей.

Позднее полиция их задержала. Ворами оказались трое жителей Иркутска, двое из которых уже имели в прошлом судимость.

Проведены обыски. Похищенные драгоценности обнаружены и изъяты.

Кроме того, установлены обстоятельства еще одной кражи, к которой причастны двое из задержанных.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 24-летний мужчина и 26-летняя женщина покупали машины, не оплачивая их.