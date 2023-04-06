Трех жителей Иркутской области задержали за кражу 900 ювелирных изделий на 20 миллионов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области задержаны подозреваемые в кражах из ювелирных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицией задержаны трое мужчин, подозреваемых в хищениях драгоценностей, - прокомментировали в полиции.

По имеющимся данным, в январе 2023 года они ночью пробрались в ювелирный магазин в поселке Усть-Ордынский. Они отключили сигнализацию, взломали дверь и украли 900 украшений общей стоимостью в 20 миллионов рублей.

Позднее полиция их задержала. Ворами оказались трое жителей Иркутска, двое из которых уже имели в прошлом судимость.

Проведены обыски. Похищенные драгоценности обнаружены и изъяты.

Кроме того, установлены обстоятельства еще одной кражи, к которой причастны двое из задержанных.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 24-летний мужчина и 26-летняя женщина покупали машины, не оплачивая их.