Астролог рассказал, что делать, чтобы год прошел хорошо. Фото: ЗРТК

Не знаем, верите ли вы в предсказания астрологов, однако они продолжают делиться своими предсказаниями. Так, астролог Читинского дацана Беликто Лама рассказал, что в апреле стоит как можно больше времени проводить с семьей и близкими.

-Молодым поколениям и более старшим, средним, лучше заняться спортом, накопить силы, витамины может какие-нибудь попить, - добавил он в разговоре с РТК "Забайкалье".

Назвал он и те дни, в которые лучше "побездельничать", ведь неблагоприятны в любом случае - 11 и 29 апреля. В эти дни могут ждать проблемы в бизнесе, со здоровьем.

В то же время месяц очень даже благоприятен для поездок, путешествий, переездов. Можно и начать что-то новое для себя - сейчас самое время, говорит он.

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