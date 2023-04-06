Житель Забайкалья отправил в зону СВО машину для своего зятя. Фото: ЗРТК

Геннадий Сизов ранним утром выехал из Шилки в Читу, все ради того, чтобы успеть к погрузке гуманитарного груза. Как рассказывает РТК "Забайкалье", мужчина решил отправить в зону специальной военной операции машину для своего зятя.

-По роду службы ему там автомобиль необходим, небольшой, малолитражный, высокой проходимости. Мы эту машину здесь приобрели с участием родственников, собрали деньги, - рассказывает Геннадий Сизов.

Он также добавил, что отремонтировал и отреставрировал машину, поменял колеса, а также заправил.

Как рассказывает заместитель руководителя исполкома Народного фронта в Забайкалье Дмитрий Зотов, их сигнал о том, что необходимо бойцам - разлетелся, теперь каждый день неравнодушные люди звонят и предлагают передать машины.

На сегодняшний день Народный фронт собрал уже 10 машин, 8 из них раньше служили медицине.