Забил насмерть из-за простого замечания: ангарчанин предстанет перед судом за убийство соседа

Житель Ангарска, забивший соседа насмерть из-за замечания, предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело жителя Ангарска, убившего соседа из-за замечания в ноябре 2022 года, передано в суд. Ранее было проведено расследование в отношении молодого человека. По версии следствия, 23-летний ангарчанин распивал алкоголь в компании друзей в общежитии. Шумная компания помешала 40-летнему соседу. Он решил сделать замечание молодым людям, при этом сам был пьяным. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

- В ходе возникшей ссоры молодой человек жестоко избил мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший в тот же день скончался в больнице, - сообщили следователи.

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Ангарский суд.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области продолжается расследование заказного убийства милиционера 13-летней давности. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых в убийстве, но продолжаются поиски заказчика.