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НовостиОбщество7 апреля 2023 2:18

Забил насмерть из-за простого замечания: ангарчанин предстанет перед судом за убийство соседа

Убивший соседа из-за замечания житель Ангарска предстанет перед судом
Юлия ФИЛИППОВА
Житель Ангарска, забивший соседа насмерть из-за замечания, предстанет перед судом

Житель Ангарска, забивший соседа насмерть из-за замечания, предстанет перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело жителя Ангарска, убившего соседа из-за замечания в ноябре 2022 года, передано в суд. Ранее было проведено расследование в отношении молодого человека. По версии следствия, 23-летний ангарчанин распивал алкоголь в компании друзей в общежитии. Шумная компания помешала 40-летнему соседу. Он решил сделать замечание молодым людям, при этом сам был пьяным. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

- В ходе возникшей ссоры молодой человек жестоко избил мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший в тот же день скончался в больнице, - сообщили следователи.

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Ангарский суд.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области продолжается расследование заказного убийства милиционера 13-летней давности. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых в убийстве, но продолжаются поиски заказчика.