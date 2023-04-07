Водителю грозит штраф 100 тыс. рублей за небезопасную перевозку детей в Иркутской области

56-летний мужчина не установил на машине маячок и специальные знаки. Фото: ГИБДД по Иркутской области.

Водителю маршрутки, который довозил детей до остановки рядом со школой, грозит штраф 100 тысяч рублей в Иркутской области. 56-летний мужчина не установил на машине маячок и специальные знаки. Кроме этого, он не подавал уведомление в подразделение Госавтоинспекции, что собирается заниматься перевозкой детей. Соответственно ребята доезжали без ответственных лиц. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

- Накануне, во внимания автоинспекторов попал маршрутный автобус без опознавательных знаков транспортного средства осуществляющего пассажирские перевозки, который совершал подвоз несовершеннолетних пассажиров, - говорят в ведомстве. - В ходе проверки документов полицейские установили, что водитель осуществлял организованную перевозку детей с нарушением правил действующего законодательства в области безопасности дорожного движения.

После этого индивидуальный предприниматель должен понести наказание, ведь возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.