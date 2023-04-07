В 2023 году в Иркутске пройдет третий этап благоустройства территории в Пади Долгой

Появятся тротуары, скамейки, игровые площадки для детей. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В 2023 году пройдет третий этап благоустройства общественной территории в Пади Долгой. Там появятся тротуары, скамейки, игровые площадки для детей. Также место озеленят: посеют газоны, посадят кусты и деревья. Кроме этого, на территории проведут освещение. Облагораживание проходит по по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщили в администрации Иркутска.

- С началом строительного сезона продолжим масштабное преображение зеленой зоны между микрорайонами Университетский и Первомайский. Применяем комплексный подход: уже провели ремонт объездной дороги, открыли для жителей современный крытый каток. Приступаем к очередному этапу благоустройства Пади Долгой, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Жителей дома № 12а в микрорайоне Первомайский ждет большой подарок! Ведь напротив него на спортивной площадке установят уличные тренажеры. Стоит отметить, что к благоустройству Пади Долгой приступили в 2019 году. Тогда там провели первый этап работы. А уже в 2022 году второй этап.