4,5 млн рублей отдала женщина телефонным мошенникам в Усть-Куте

Сибирячке позвонил мужчина и представился сотрудником инвестиционной компании. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Местная жительница Усть-Кута отдала телефонным аферистам 4,5 млн рублей. Женщина попалась на избитую мошенниками уловку. Сибирячке позвонил мужчина и представился сотрудником инвестиционной компании. Конечно, он предложил ей увеличить свой доход. Нужно было вложить деньги в акции компании под высокий процент. Женщина отдала необходимые суммы через онлайн-перевод. Об этом сообщили в Прокуратуре по Иркутской области.

- Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного полицией по факту мошенничества в особо крупном размере, - сообщили в ведомстве. - Проводятся следственные и иные действия, направленные на установление злоумышленников.

Сотрудники прокуратуры просят жителей Иркутской области перепроверять все предложения, в которых вам обещают большие и легкодоступные деньги. Также не стоит переводить деньги на счета людей, которых вы не знаете. И если вы сомневайтесь в собеседнике - положите трубку и перепроверьте информацию, которую вам сообщил неизвестный. Возможно, это телефонный аферист.