Девять пожаров произошло по причине короткого замыкания. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

19 пожаров вспыхнуло в Иркутской области за прошедшие сутки 6 апреля. Больше всего возгораний произошло в многоквартирных жилых домах – пять вызовов и в неэксплуатируемых строениях – пять сообщений. Также два раза горели хозяйственные постройки, автомобиль и мусор. По одному возгоранию вспыхнуло в кафе, в частном доме и в садовом доме. К счастью, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Девять пожаров произошло по причине короткого замыкания, - рассказали в ведомстве. - В Шелехове во время возгорания в квартире 5-этажного дома был спасен человек. Пожар в квартире на первом этаже многоквартирного дома в 4 микрорайоне произошел вечером 6 апреля. В пожарно-спасательную службу сообщение поступило в 19:28. К месту пожара оперативно прибыли три пожарных расчёта.

Подъезд был весь в дыму, но 10 жителей дома смогли самостоятельно выбраться из дома. А один человек спасен звеном газодымозащитной службы. Оказалось, что в квартире горели холодильник, пылесос и пол. После того, как пожар удалось ликвидировать, оказалось, что вся квартира закопчена по всей площади. Причина пожара послужило короткое замыкание электропроводки.