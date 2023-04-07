Новые учебники получат сельские школы Черемховского района

Новые учебники поступят в сельские школы Черемховского района.

Во время рабочей поездки в Черемховский район председатель ЗС региона Александр Ведерников и председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин посетили школы. Событие было радостным: депутаты вручили педагогам сертификаты на покупку литературы по проекту «Школьный учебник».

Новые учебники получили школьники села Рысево и деревни Балухарь.

Александр Ведерников, напомнил, что на проект «Школьный учебник» в прошлом году было направлено 100 млн рублей. В 2023 году учебники поступят в малокомплектные школы, в которых обучается до 500 человек, а также в школы, где учатся до 750 детей. В 2022 году Саянске и Усть-Илимске началась реализация программы «Доступный школьный стадион». В этом году в ней смогут принять участие и другие территории.

Спикер также рассказал, что у депутатов есть идея о создании еще одной программы, направленной на поддержку школьных музеев.

- Для территорий это единственная основа краеведения, истории, легендарного прошлого. Когда мы говорим о патриотизме, то на деле обязаны поддерживать школьные музеи, - сказал Александр Ведерников.