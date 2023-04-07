С 10 по 12 апреля Иркутский драмтеатр отправится на гастроли в Куйтун, Тулун и Саянск

В тур по Приангарью отправится 20 сотрудников театра. Среди них девять артистов. Фото: правительство Иркутской области.

Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова отправится на гастроли 10 апреля. Они пройдут в трех населенных пунктах до 12 апреля. Так, в первый день тура,10 апреля, постановка пройдет в рабочем поселке Куйтун в МКУК «Социально-культурное объединение». Далее на очереди, 11 апреля, Тулун. Там в межпоселенческом дворце культуры «Прометей» соберутся все желающие. И 12 апреля в Саянске во дворце культуры «Юность» местные жители увидят спектакль. Начало спектаклей в 18:30. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- Зрителям покажут бессмертную классику – спектакль «Евгений Онегин» по одноименному роману А. С. Пушкина, - рассказали в правительстве. - Он будет интересен как взрослым, так и школьникам.

Кстати, в тур по Приангарью отправится 20 сотрудников театра. Среди них девять артистов, техническая группа и административный персонал. Декорации и реквизит из спектакля, которые должны воссоздать эпоху 19 века, а это стулья, лавки, канделябры, перья, огромная картинная рамка, уже оправлены. А билеты на постановки нашего театра уже распроданы. Свободных мест нет! Это касается и «Пушкинской карты». Предположительно, на спектакль в поселке Куйтун должно прийти около 300 человек, в Тулуне чуть больше 400 зрителей и в Саянске – более 350. Драмтеатр уже готовится и к следующим гастролям, которые пройдут в 2023 году. В следующем месяце постановки смогут увидеть жители поселка Жигалово, а вот уже в в сентябре черемховцы.