“Ростелеком” подвел итоги конкурса юных художников Иркутской области

Итоги конкурса детских рисунков, посвященных связи, подвели в Иркутской области. Организаторами мероприятия выступили иркутское отделение ПАО “Ростелеком” и региональный Центр по сохранению историко-культурного наследия. Участие в нем приняли более 250 работ от учеников из 18 художественных школ, расположенных в 14 населенных пунктах Приангарья. Все они собраны в виртуальной выставке на локальной площадке “Ростелекома”.

Лучшие 25 рисунков стали победителями и лауреатами. Их авторы получили электронные сертификаты в российский образовательный онлайн-сервис “Ростелеком-лицей” - платформа, которая станет помощником для школьников в изучении программы, решении домашних заданий и подготовке к экзаменам. Интересное и полезное для себя найдет ребенок любого возраста: от обучающих мультфильмов до курсов по подготовке к ЕГЭ для выпускников. Уроки записаны в соавторстве с преподавателями из престижных российских вузов и школ, а учебная программа содержит конспекты и тренажеры для развития навыков мышления и расширения кругозора.

- В том, что юные художники прекрасно рисуют — большая заслуга их родителей — отметил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич. - Наш цифровой сервис поможет ребятам достигнуть новых вершин, а мамы и папы смогут лучше понимать своих детей и быть в курсе их успехов. В личном кабинете услуги можно следить за успеваемостью ребенка и его успехами.

Бесплатные электронные сертификаты в “Ростелеком-лицей” для победителей рассчитаны на три и шесть месяцев - именно столько юные художники смогут пользоваться сервисом.

- Нынешнему поколению принцип онлайн-обучения знаком и понятен. Эта образовательная платформа поможет ребятам развить свои таланты и умножить традиционные знания, — считает организатор выставки — главный специалист Центром по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области Белла Фомина.

Узнать подробности и оставить заявку на подключение услуг можно на сайте «Ростелекома» и через контакт-центр по номеру 8 800 1000 800.