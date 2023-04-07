6 апреля из Иркутской области на Донбасс отправились две фуры с гуманитарным грузом

В контейнер загрузили дизельные генераторы, бензопилы, тепловизоры, 20 коллиматорных прицелов, два дрона, а также отопительные печи для блиндажей. Фото: правительство Иркутской области.

Две фуры с гуманитарным грузом отправились из Иркутской области на Донбасс 6 апреля. Только в одной из машин находится 20 тонн груза для военнослужащих из Иркутской области. В правительстве Иркутской области сообщили, что в контейнер загрузили дизельные генераторы, бензопилы, тепловизоры, 20 коллиматорных прицелов, два дрона, а также отопительные печи для блиндажей.

Во второй фуре находятся специальные вещи для тех, кто непосредственно находится на линии соприкосновения. А родным и близким участников СВО дали возможность положить индивидуальные посылки для бойцов. Но больше всего во втором контейнере вещей для Луганского детского дома. Также там находятся инструменты и строительные материалы для подшефного города Кировска. Через несколько дней гуманитарный груз будет доставлен до места назначения.

- В прошлом году Иркутская область провела восстановительные работы на 55 объектах Кировска Луганской Народной Республики, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Сейчас мы организовали работу по оказанию методической помощи администрации Кировска в подготовке заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях для участия в 2023 году.