«Полюс Вернинское» отправляет сотрудников предпенсионного возраста на курорты Сочи и Алтая

Фото: личный архив Андрея Чумакова.

Мероприятия по поддержанию и сохранению здоровья работников в «Полюсе» проводятся регулярно. Например, в прошлом году 25 работников Вернинского по двухнедельным путевкам смогли отдохнуть в санаториях Сочи и Белокурихи за счет работодателя.

- В 2023 году планируем отправить в санатории уже 37 работников. Понятно, что здоровью людей требуется уделять особое внимание. Были проанализированы данные - возраст, стаж, медицинские показания, в результате сформирован список работников предпенсионного возраста, которым рекомендовано санаторно-курортное лечение, - поясняет старший специалист по охране здоровья компании «Полюс Вернинское» Вероника Золотарева.

Кто-то такой возможностью уже воспользовался. Например, Андрей Чумаков, помощник машиниста карьерного экскаватора, буквально несколько дней назад вернулся с Алтая.

- Могу сказать только одно: рекомендую! С удовольствием отдохнул. Прошел всю оздоровительную программу, назначенную врачом: лечебная грязь, массаж, радоновые ванны. Замечательный санаторий, шведский стол, экскурсии. В общем, получил мощный заряд бодрости и здоровья, - делится Андрей Чумаков.

Станочник широкого профиля Виктор Полторак в сентябре отправится в Сочи.

Фото «Полюс Вернинское»

- Откровенно говоря, я такого не ожидал. Простому рабочему и в советские-то времена получить путевку было непросто, а в наше время, думал, такого вообще не бывает! В Сочи поеду впервые в жизни. Надеюсь хорошо отдохнуть и, конечно, здоровье поправить, - говорит Виктор Полторак. Кстати, на курорт он собирается ехать вместе с супругой. Членам семей работников предоставляются специальные скидки.

- Здоровье всех работников для нас всегда на первом плане, а уж заботиться об опытных, давно работающих сотрудниках стараемся с повышенным вниманием. Это заслуженные работники, готовые делиться мастерством и опытом с молодым поколением, которых мы по-настоящему ценим! Думаю, санаторно-курортное лечение помогает не только поправить здоровье нашим работникам, но и получить большой заряд бодрости, новое дыхание! Практику оздоровления коллектива, в том числе с помощью привлечения к спорту, планируем только расширять, - резюмирует управляющий директор компании «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров.