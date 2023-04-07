К 2025 году планируют отремонтировать дорогу к экопарку «Озера на Снежной» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Слюдянского района ищет подрядчика, который займется ремонтом дороги к экопарку «Озера на Снежной». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

-Начать работы необходимо с даты подписания контракта, а завершить - жо 31 июля 2025 года, - говорится на портале.

Парк размещен на 182-м километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал». Привести в порядок необходимо 4,7 километра двухполосной дороги. Начальная, она же максимальная, цена контракта - 127 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 апреля.

Помимо асфальтирования, подрядчику нужно нанести разметку, установить барьерные ограждения и дорожных знаков.

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