В Усть-Кутском районе Иркутской области 6 апреля 2023 года заметили небесное явление. Фото: администрация Усть-Кутского района

Вечером в четверг, 6 апреля, жители Усть-Кутского района могли заметить в небе необычное явление. Об этом рассказывает администрация Усть-Кутского района в своих социальных сетях.

- В 22.47 над городом неожиданно появилось яркое свечение, внешне похожее на комету, - говорят в администрации.

Теперь же Иркутский планетарий в поисках свидетелей этого самого небесного явления. В учреждение уже обратилось несколько жителей города Киренск и Киренского района, описавших явление как яркую вспышку и пролет метеора.

Ранее сообщалось, что к 2025 году планируют отремонтировать дорогу к экопарку «Озера на Снежной». При этом работы должны начать уже в текущем году. Как говорится на портале госзакупок, начать нужно с даты подписания контракта (подрядчика выберут уже в апреле), а завершить все работы нужно до 31 июля 2025 года.

Иркутский планетарий просит очевидцев присылать сведения о наблюдениях по номеру телефона +79149480464 (WhatsApp, Viber, Telegram) и на электронную почту pnikiforov@yandex.ru

Иркутский планетарий просит очевидцев присылать сведения о наблюдениях по номеру телефона +79149480464 (WhatsApp, Viber, Telegram) и на электронную почту pnikiforov@yandex.ru