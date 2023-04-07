Отключение света в Иркутске 8 апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

Ресурсоснабжающая организация вновь сообщила о том, что произойдет отключение света в Иркутске 8 апреля. Как говорят в компании, отключение нужно для проведения плановых работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 8 апреля

Безусловно, не идет речи о том, что отключение света в Иркутске 8 апреля коснется всего Иркутска или даже целых районов. К большому счастью, речь идет об отдельно взятых адресах.

Кому-то из жителей повезет, и такая радость как отключение света в Иркутске 8 апреля обойдет их стороной. Кому-то повезет чуть меньше и он просидит без света пару часов. Но есть и те, к кому фортуна решила повернуться спиной, ведь отключение света в Иркутске 8 апреля заставит их просидеть в темноте весь день.

Компания, которая отвечает за электроснабжение, всю информацию подготовила в виде табличек. Делимся и с вами, смотрите, кого застанет отключение света в Иркутске 8 апреля

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