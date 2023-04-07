В Иркутске осудят экс-директора банка за фальсификацию отчетности
Фото: Даниил ОПАРИН
Прокуратура Кировского района Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора коммерческого банка. Его обвиняют в фальсификации отчетности финансовой организации. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
-Как полагает следствие, в 2018 году обвиняемый занимал должность руководителя банка. Чтобы скрыть признаки предбанкротного состояния и избежать аннулирования лицензии, он внес подложные сведения в финансовую отчетность, - говорят в прокуратуре.
Затем эту фиктивную отчетность он отправил в Центробанк РФ и продлил осуществление деятельности организации на определенный срок.
Теперь банк находится в стадии банкротства. Расследование осуществлялось следователями СК.
Дело направлено в суд. Ранее мужчину уже осудили за присвоение денег банковской организации в размере более 40 миллионов рублей.