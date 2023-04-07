В Иркутске осудят экс-директора банка за фальсификацию отчетности Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Кировского района Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора коммерческого банка. Его обвиняют в фальсификации отчетности финансовой организации. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

-Как полагает следствие, в 2018 году обвиняемый занимал должность руководителя банка. Чтобы скрыть признаки предбанкротного состояния и избежать аннулирования лицензии, он внес подложные сведения в финансовую отчетность, - говорят в прокуратуре.

Затем эту фиктивную отчетность он отправил в Центробанк РФ и продлил осуществление деятельности организации на определенный срок.

Теперь банк находится в стадии банкротства. Расследование осуществлялось следователями СК.

Дело направлено в суд. Ранее мужчину уже осудили за присвоение денег банковской организации в размере более 40 миллионов рублей.