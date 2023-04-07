В Иркутске разыскивают 12-летнего школьника Семена Музыку Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают несовершеннолетнего Семена Музыку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В полицию обратилась мама подростка. Он ушел из дома расположенного в микрорайоне Зеленый берег Иркутского района по улице Снежной. На данный момент о его местоположении ничего неизвестно, - говорят в полиции.

Сейчас поисками иркутянина занимается личный состав ОВД. Оперативники проверяют адреса друзей и знакомых пропавшего. Также в поисках задействованы волонтеры поисковых отрядов.

Ранее сообщалось, что в Иркутске осудят экс-директора банка за фальсификацию отчетности. Чтобы скрыть признаки предбанкротного состояния и избежать аннулирования лицензии, он внес подложные сведения в финансовую отчетность. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.

Полицейские просят граждан, обладающих какой-либо информацией о Семене Витальевиче сообщить в дежурную часть по телефонам: 8(3952) 21-26-26 или02 (102 – с любого оператора сотовой связи)

Полицейские просят граждан, обладающих какой-либо информацией о Семене Витальевиче сообщить в дежурную часть по телефонам: 8(3952) 21-26-26 или02 (102 – с любого оператора сотовой связи)