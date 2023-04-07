Еще три депутата парламента Иркутской области решили переизбраться. Фото: Иркутское региональное отделение «Единой России»

Три депутата парламента Иркутской области решили принять участие в предварительном голосовании "Единой России". Они уже подали документы. Об этом сообщает пресс-служба партии в своих социальных сетях.

-Так, поучаствовать в предварительном голосовании перед выборами в Законодательное собрание четвертого созыва решили зампред комитета по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков, а также депутат Алексей Красноштанов и Галина Кудрявцева, - говорится в постах в социальных сетях партии.

Отметим, что выборы в депутаты парламента Иркутской области запланированы на 10 сентября.

Ранее сообщалось, что 6 апреля из Иркутской области на Донбасс отправились две фуры с гуманитарным грузом. Только одна из фур увезла 20 тонн груза для военнослужащих из Иркутской области. Подробности вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.