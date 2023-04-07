В Иркутской области 8 апреля 2023 года ожидаются сильный ветер и метель Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области на субботу, 8 апреля, объявлено штормовое предупреждение. Регион ждет мощный циклон, который занесет сильный ветер и метели. Об этом сообщает "Байкал24".

-По данным Гидрометцентра, в субботу, 8 апреля, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. На юге и в центральной части региона порывы могут достигать 23 метров в секунду, а на озере Байкал - все 25-30 метров в секунду, - говорят синоптики.

Также по их данным жителям региона стоит ждать осадки в виде мокрого снега, снега и метелей.

Жителям рекомендуют отказаться от дальних поездок и выходов на туристические маршруты. МЧСники советуют переждать непогоду дома.

Ранее сообщалось, что в Усть-Кутском районе Иркутской области 6 апреля 2023 года заметили небесное явление. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале.