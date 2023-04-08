В Иркутске 7 апреля открыли международную выставку «Белый месяц» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В городском выставочном центре им. В.С. Рогаля 7 апреля состоялось торжественное открытие Международной выставки «Белый месяц». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Выставку проводят третий раз. На ней представлены работы как профессиональных мастеров, художников и ремесленников, так и юных талантов, - прокомментировали в правительстве.

Как рассказали организаторы выставки, для участие было подано порядка 150 заявок. Для экспозиции были отобраны 73 работы представителей Иркутской области, Республик Тыва и Бурятия, города Новосибирска, Франции и Монголии.

Были представлены художественные полотна, ювелирные изделия, народные костюмы, декоративно-прикладное искусство.

Для детей провели конкурс изобразительного искусства с одноименным названием. В нем принимали участие дети разных возрастных категорий: самые маленькие - от трех до семи лет, а самые взрослые - от 14 до 18 лет.