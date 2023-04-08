Дом культуры в Куйтунском районе планируют открыть до 1 июля 2023 года

Дом культуры в Куйтунском районе планируют открыть в июле 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Строительство Дома культуры завершено в селе Игнино Куйтунского района. Все работы проводились по нацпроекту "Культура". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Дом культуры готов на 100%, в нем установлена мебель, техника и даже висят шторы, но пока он не сдан в эксплуатацию, - прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.

С его слов, подрядчику осталось выполнить работы по благоустройству. Сделать это можно будет в мае-июне, поэтому губернатор поручил открыть Дом культуры до 1 июля.

Объект представляет собой одноэтажное здание площадью в 533 "квадрата". Здесь есть кабинеты для работы творческих объединений, административные и хозяйственно-бытовые помещения, гримерка, костюмерная, а также универсальный актовый зал на 49 мест.

После проведения ремонтных работ, в учреждении появилась техника для видео-показов, концертов и спектаклей.