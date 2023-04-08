В Нукутском районе Иркутской области простились с погибшим на СВО Владиславом Хантургаевым Фото: Александр ГЛУЗ

В Нукутском районе простились с уроженцем, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает администрация района в своих социальных сетях. - Хантургаев Владислав Леонидович из деревни Татхал-Онгой отдал жизнь, выполняя боевую задачу, - сказали в администрации.

В администрации Нукутского района выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Также КП-Иркутск писала, что в Братске 7 апреля 2023 года простились с погибшим на СВО Александром Анучиным. Он в ноябре 2022 года подписал контракт на участие в СВО, говорят власти города Братска.

Ранее стало известно, что военнослужащим из Иркутской области установили дополнительные меры поддержки. В частности, предоставляется финансовая помощь в размере 3,5 тысячи рублей ежемесячно. Также военнослужащих готовы отправить на лечение в санаторий.