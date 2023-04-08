12 апреля 2023 года из Иркутска отправят 24 машины в зону СВО Фото: Александр КОЦ

В ходе акции "Автопоезд" областной Народный фронт собрал 24 машины, горный мотоцикл и прицеп к УАЗу. Все это отправят в зону специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба организации в своих социальных сетях.

- 10 апреля начнется погрузка на платформу, а 12 апреля состоится торжественная отправка со станции Иркутск- Сортировочный, - говорят в пресс-службе регионального Народного фронта.

Ранее сообщалось, что в Нукутском районе Иркутской области простились с погибшим на СВО Владиславом Хантургаевым. Он подписал контракт на участие в СВО в ноябре 2022 года.

Также сообщалось, что военнослужащим из Иркутской области установили дополнительные меры поддержки. В том числе предусмотрена и финансовая помощь - в размере 3,5 тысячи рублей ежемесячно. О других мерах поддержки вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.