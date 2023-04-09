Мокрый снег ожидается в Иркутске в воскресенье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 9 апреля 2023 не обещает сибирякам теплого весеннего солнца. Солнце в воскресенье преимущественно будет спрятано за облаками, иногда лишь на небе возможны прояснения. Плюсом к этому, как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, в городе выпалет мокрый снег со снегом.

Погода в Иркутске 9 апреля 2023: прогноз на воскресенье

- Погода в Иркутске 9 апреля 2023 действительно облачная с прояснениями, ждем осадков, - говорят метеорологи. – В областном центре дует северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Днем воздух прогреется только до +2…+4 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – составляет 714 миллиметров ртутного столба, также в городе повышенная влажность воздуха – 77%.

Погода в Иркутской области 9 апреля 2023 будет с переменной облачностью, местами в районах также выпадет мокрый снег со снегом.

Сильные осадки ожидаются 9 числа в горах южного Прибайкалья, в Слюдянском районе. Порывы ветра в регионе достигают 15-20 м/с. Днем столбики уличных термометров в Приангарье покажут 0…+5 градусов. Однако, если небо закроют облака, похолодает до -5…-10 градусов.

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