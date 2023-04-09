Автомобиль конфисковали у жителя Иркутской области из-за пьяной езды по решению суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

У 34-летнего жителя поселка Кутулик конфисковали автомобиль «ВАЗ 21043» из-за пьяной езды. Автомобилист был уже лишен права управления транспортом из-за того, что попался за рулем нетрезвым, когда его «навеселе» остановили инспекторы ГИБДД. Как пояснили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, так как мужчина имел судимость за аналогичное преступление, в отношении него было инициировано уголовное преследование.

Снова за управлением транспортом в пьяном виде сибиряк попался в декабре 2022 года. Он ехал на своих Жигулях по переулку Больничному в поселке Кутулик. После завершения расследования дело слушалось в Аларском районном суде.

- С учетом позиции прокуратуры суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с лишением права управления транспортными средствами на срок 3,5 года, - рассказали в ведомстве. - Также у осужденного конфискован в доход государства тот самый автомобиль «ВАЗ 21043».

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