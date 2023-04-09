В Иркутской области впервые пройдут творческие игры для детей с инвалидностью

Заявки на участие в творческих инклюзивных играх для детей принимаются до 15 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приангарье впервые пройдут областные инклюзивные творческие игры для детей с инвалидностью. Первым этапом проведения нового события в жизни Иркутской области станут смотры и оценка артистов по всем жанрам любительского творчества. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- После отборочного этапа состоится гала-концерт победителей, - говорят специалисты. – Лучшие представят нашу область в Международных детских инклюзивных творческих играх.

Стоит отметить, что Приангарье в минувшем году участвовало во вторых Международных детских инклюзивных творческих играх в Ижевске. Команду тогда набрали из участников фестиваля «Байкальская звезда». В этот же раз свои творческие игры для одаренных детей с инвалидностью впервые пройдут у нас. Заявки от участников принимаются до 15 апреля.

КОНКРЕТНО

Куда отправлять заявки для участия в отборочном туре творческих инклюзивных игр для детей

Заявки принимаются на электронный адрес: rikova-ev@sobes.admirk.ru

до 15 апреля