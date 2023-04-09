Иркутская область вошла в топ регионов по доступности госуслуг в сфере занятости Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Министерство труда РФ подвело итоги исполнения нормативов доступности госуслуг в сфере занятости. По данным за 2022 год Иркутская область вошла в топ регионов-лидеров, обеспечивших доступность получаемых от государства услуг. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Дана положительная оценка по оказанию в Приангарье государственной услуги, касающейся профориентации при выборе сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения граждан, имеющих ограничения к труду, - говорят специалисты.

Также при подведении итогов был отмечен опыт проведения сквозных межтерриториальных ярмарок вакансий в формате прямого эфира. Кстати, все государственные услуги можно получить в электронной форме благодаря платформе «Работа России».

Напомним, что в Иркутской области регулярно следят за ценами на 25 жизненно необходимых продуктов. Так, в апреле стало известно, что цифры на ценниках 13 из них стали меньше. Узнали, насколько подешевели чай, греча и яблоки - подробности.

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