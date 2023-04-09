Категории сирот для получения соцвыплаты на жилье расширили в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области увеличилось число категорий детей-сирот, которые могут получить социальную выплату на покупку жилья. Теперь обратиться за соцвыплатой могут супруги участников СВО, самозанятые граждане и студенты высших учебных заведений, которые стоят в очереди на получение своих квадратных метров. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.

Отмечается, что для студентов-очников и заочников, а также для участников СВО, супруг и вдов участников спецоперации наличие детей или трудоустройство не является обязательным.

- В 2023 году в регионе уже оплачено 138 жилых помещений, 22 пакета документов находятся на оплате, 88 сирот заключают договоры, 168 человек подбирают жилье, - говорят специалисты.

Изначально в этом году было запланировано, в общей сложности, произвести выплаты 411 гражданам, но в прошлом месяце были выделены деньги на предоставление еще пяти выплат участникам специальной военной операции.

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