Отключение света в Иркутске 10 апреля планово проведут в 78 домах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение света в Иркутске 10 апреля 2023 запланировано в некоторых зданиях в трех городских округах – Ленинском, Правобережном и Свердловском. Электричества в домах не будет на срок от часу до четырех часов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутской электросетевой компании.

Отключение света в Иркутске 10 апреля 2023: причины

- Отключение света в Иркутске 10 апреля 2023 необходимо для проведения плановых работ на электрических сетях, - говорят специалисты.

Самым коротким по продолжительности отключение света в Иркутске 10 апреля 2023 будет в Ленинском районе, там в четырех домах на улице Розы Люксембург электричества станет недоступным всего на час. Четыре часа не будет света в домах по улицам Щапова, Радищева, в переулке Стуковский. Также отключения проведут в зданиях на улицах Академика Курчатова, Леси Украинки, Маршала Жукова, Юрия Тена, Ивана Франко, Ракитная и в Университетском.

Отключение света в Иркутске 10 апреля 2023: адреса

Отключение света в Иркутске 10 апреля 2023: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 10 апреля 2023: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 10 апреля 2023: адреса. Фото: ИЭСК

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