В Усть-Илимске простились с погибшим в СВО старшим лейтенантом Дмитрием Падериным

Дмитрий Падерин был командиром батальона. Фото: ТГ-канал мэра Усть-Илимска Анны Щекиной

В Иркутской области накануне простились со старшим лейтенантом, командиром батальона Дмитрием Падериным. Он погиб в ходе специальной военной операции 28 марта этого года. О прощании с военнослужащим КП-Иркутск сообщила мэр города Усть-Илимска Анна Щекина.

- Дмитрий Николаевич окончил школу №5, с 2015 по 2019 годы учился в Новосибирском высшем военном командном училище, - рассказала глава Усть-Илимска Анна Щекина. - Уже в это время проявил себя храбрым, ответственным и добросовестным человеком. После окончания НВВКУ служил в Чеченской Республике. С самых первых дней СВО Дмитрий Николаевич принимал участие в боях. Был сильным и смелым воином, всегда находился в зоне боевых действиях плечом к плечу со своими солдатами.

Боевые товарищи его уважали, а молодежь брала с него пример. Командиром батальона он стал не случайно, Дмитрий Падерин умел объединять людей и вести их за собой к победе. За годы службы сибиряк был награжден медалью «За Отвагу», медалью «За воинскую доблесть» II степени, медалью за службу на Северном Кавказе. И посмертно орденом Мужества.

- Мы гордимся Дмитрием Николаевичем и его родителями, которые воспитали такого сильного духом человека, настоящего офицера, верного своей Родине и присяге, - отмечает Анна Щекина. - Весь Усть-Илимск разделяет боль тяжелой утраты.

Напомним, что также в Братске также накануне простились с двумя сибиряками, погибшими во время спецоперации. Александру Гречину было 40 лет, в родном городе у него остался отец и сын. Ефим Потемкин погиб в 30 лет. В Братске проживают его мать, жена и маленькая дочь.

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