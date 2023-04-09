В 62 домах Иркутска планово отключат отопление 10 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 10 апреля 2023 запланировано в части домов четырех городских округов – в Свердловском, Правобережном, Октябрьском и Ленинском. Теплоснабжение в зданиях прекратится от пяти с половиной до двенадцати часов. Об этом КП-Иркутск сообщил Оператор Теплосетей Иркутска.

Отключение отопления в Иркутске 10 апреля 2023: причины

- Отключение отопления в Иркутске 10 апреля 2023 необходимо для проведения ремонта тепловой сети на улицах Баумана, Карла Либкнехта, Лызина, Безбокова и на бульваре Постышева, - говорят специалисты. - Приносим извинения за доставленные неудобства.

Отключение отопления в Иркутске 10 апреля 2023: сроки, адреса

Отключение отопления в Иркутске 10 апреля 2023: сроки, адреса. Фото: Оператор Теплосетей Иркутска

Напомним, что 10 апреля в областном центре, в 78 домах в трех городских округах, также пройдет плановое отключение электроснабжения - адреса и сроки найдете здесь.

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