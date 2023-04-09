Сельхозсырья на 179.9 млн долларов США экспортировала Иркутская область за 4 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутская область за последние 4 года экспортировала сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров на общую сумму в 179.9 миллионов долларов США. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это стало возможным благодаря проводимым в Приангарье мероприятиям, направленным на развитие экспортно-ориентированных предприятий агропромышленного комплекса, например, региональному проекту «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». И, разумеется, тому, что выпускаемые в Иркутской области товары конкурентоспособны на зарубежном рынке.

- Поддержка помогает развивать материально-техническую базу пищевых и перерабатывающих производств, продвигать продтовары, - говорят специалисты.

Также она может быть применена на ввод в оборот неиспользуемых пашней, аккредитацию ветлабораторий.

Напомним, в Иркутской области 12 мая будут писать Байкальский экологический диктант. Благодаря написанию текста, участники акции узнают интересные факты об уникальном озере - самом глубоком на планете - подробности.

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